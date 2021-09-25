В Томске продано историческое здание, где учился летчик Иван Черных

В настоящее время историческое здание по улице Алтайской требует ремонта. Фото: с сайта towiki.ru

Историческое здание в Томске (улица Алтайской, 48), где в свое время учился будущий летчик Иван Черных, вместе с земельным участком 24 сентября продано на торгах томскому предпринимателю. Об этом информирует сайт проведения конкурсов.

Также на сайте сообщается, что стоимость объекта вместе с земельным участком в две тысячи «квадратов» составила 11,7 млн рублей. Заметим, что начальная цена лота составляла 11 млн 688 тыс. рублей. Специалисты информируют, что победителем конкурса стал ИП Закурский Михаил Сергеевич, зарегистрированный на территории Томской области. Торги проводил федеральный оператор государственной недвижимости ДОМ.РФ. Сайт КП в Томске уже рассказывал о проведении этого конкурса.

В реестре объектов культурного наследия регионального значения Томской области памятник на ул. Алтайской числится как «здание, в котором учился Герой Советского Союза Иван Сергеевич Черных». Объект был построен в начале XX века по проекту архитектора Викентия Оржешко. До революции в нем располагалось Мухинобугорское приходское мужское училище. В советское время здесь работала школа, которая в 1943 году получила имя своего бывшего ученика, летчика Ивана Черных.

В настоящее время кирпичное двухэтажное здание с цоколем находится в неудовлетворительном состоянии. Согласно конкурсной документации, победителю аукциона предстоит до конца 2025 года выполнить комплексную реставрацию памятника.