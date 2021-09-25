В Томске и регионе 25 сентября синоптики ожидают погоду прохладную с дождем

В Томске и области температура держится на уровне 5 градусов тепла... Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 25 сентября, в субботу, синоптики прогнозируют в Томске погоду прохладную с небольшим дождем. В областном центре будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура +4…+6°С.

По Томской области также погода облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах - гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +2…+7°С.