В квартирах 85% домов Томска появилось отопление

Скоро все благоустроенные дома Томска получат тепло! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свыше 85% домов Томска, где есть теплоснабжение, получили отопление к 24 сентября, об этом сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

Сайт администрации города информирует о том, что за двое суток в областном центре к теплу подключили почти 400 домов. По данным ЖКО районных администраций, с начала отопительного сезона к теплу подключили 2 921 дом из имеющихся 3 419.

Специалисты напоминают о том, что пуск систем отопления в жилых домах продолжается поэтапно. По поручению городской власти томские коммунальщики продолжат работы и в субботу с воскресеньем.

Отмечается, что во многих случаях в квартирах томичей еще нет тепла из-за того, что УК проводят регулировку внутридомовых сетей и систем теплоснабжения.