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Общество24 сентября 2021 15:19

Дурманное дерево, орхидея катталея и другие тропические растения зацвели в томском Ботсаду

Томичей и гостей города ждут на самостоятельные экскурсии в выходные
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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На улице холодно и дождливо, в Ботсаду - вечное лето! Фото: сайт ТГУ

На улице холодно и дождливо, в Ботсаду - вечное лето! Фото: сайт ТГУ

Сотрудники Сибирского ботанического сада ТГУ приглашают жителей областного центра и гостей региона полюбоваться на цветение экзотических растений. Об этом сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Сайт вуза информирует, что в конце сентября в Ботсаду распускаются многие экзотические растения: южноамериканские орхидеи психопсис и каттлея, акалифа гаитянская (или кошачий хвостик). Специалисты отмечают, что сейчас в отделе теплых субтропиков зацвели абелия китайская и дурманное дерево.

Заметим, что полюбоваться на их пышное цветение гости Ботсада смогут в ближайшие выходные на самостоятельных экскурсиях. Оранжереи работают с 10 утра до 17 часов дня.