Лесничие в Томской области выявили незаконную рубку деревьев в особо крупном размере

"Черные лесорубы" продолжают терроризировать леса Томской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники Молчановского лесничества задержали на своей территории группу из пяти человек, которые вели незаконную заготовку древесины, сообщает интернет-портал администрации Томской области.

Пресс-служба администрации региона информирует о том, что на момент задержания «черные лесорубы» спилили 106 сосен, 185 берез и 160 осин. По словам экспертов, объем незаконной рубки на территории лесничества составил 632 куб. м. Лесному фонду государства нанесен ущерб в размере более трех млн рублей.

Специалисты отмечают, что у нарушителей изъяты две бензопилы, два трактора и два автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

Заметим, что в 2021 году в лесах Томской области государственные лесные инспекторы выявили 203 факта незаконной заготовки древесины, в 75 случаях установлены нарушители.