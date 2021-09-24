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Происшествия24 сентября 2021 14:15

Обвиняемый в тяжком преступлении житель Томской области объявлен в федеральный розыск

При себе Олег Галиакбаров может иметь огнестрельное оружие
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Нашего земляка ловят за убийство. Фото: сайт СУ СК РФ по Томской области

Нашего земляка ловят за убийство. Фото: сайт СУ СК РФ по Томской области

За совершение особо тяжкого преступления против личности разыскивается Олег Равильевич Галиакбаров, сообщает сайт СУ СКР по Томской области.

Пресс-служба правоохранительного ведомства информирует о том, что обвиняемый в тяжком преступлении является уроженцем села Александровское Александровского района Томской области, где появился на свет 24 января 1983 года.

Специалисты отмечают, что мужчина может иметь при себе огнестрельное оружие, поэтому при задержании необходимо соблюдать меры безопасности.

Любую значимую информацию об Олеге Галиакбарове необходимо сообщить в дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области по номеру: 8(382-59) 5-22-02, или дежурному криминалисту СУ СКР по Томской области: 8-913-850-37-14.