В Томской области свыше 45 тысяч детей отдохнули этим летом в лагерях и санаториях

Этим летом десятки тысяч детей отдохнули организованно в Томской области Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области свыше 45 тыс. детей отдохнули в летних лагерях и санаториях, сообщает пресс-служба администрации региона.

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что всего минувшим летом 45 652 ребенка стали участниками организованного отдыха. Специалисты отмечают, что для детей работали 417 детских лагерей, санаториев, дневных площадок, палаточных лагерей. По словам заместителя губернатора по социальной политике Алены Левко, на летнюю оздоровительную кампанию из областного бюджета было направлено почти 170 миллионов рублей.

Отметим социальную направленность детского отдыха. Среди отдохнувших ушедшим летом ребят оказалось почти 18 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Им выделялись бесплатные путевки.