Директор китайской пилорамы в Томской области, где погибли люди, приговорена к четырем годам колонии-поселения

На территории пилорамы сгорело одноэтажное деревянное здание. Погибли 12 человек. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Асиновский городской суд озвучил приговор директору китайской пилорамы в Томской области, где при пожаре погибли 11 граждан Узбекистана, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд приговорил подсудимую - гражданку КНР Сунь Аньни - к четырем годам колонии-поселения. Прокурор просил 4,5 года колонии-поселения", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 января 2020 года в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района произошел пожар, в котором погибли 12 сотрудников китайской лесозаготовительной компании ООО "Грин вуд", в том числе 11 граждан Узбекистана.

Площадь пожара составила 208 квадратных метров. Губернатор Сергей Жвачкин лично возглавил оперативный штаб, созданный в связи с ЧП в Причулымском.

В суде уточнили, что уголовное дело в отношении Аньни изначально содержало обвинение по двум статьям - ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ходе судебного следствия прокуратура отказалась от обвинения по ч.3 ст.238 УК РФ в связи с отсутствием в действиях подсудимой состава преступления. За ней признали право на реабилитацию. Гражданку КНР осудили только по ч.3 ст.219 УК РФ.

«КП-Томск» в январе прошлого года писала о пожаре в Причулымском - На пилораме в Томской области погибли 11 гастарбайтеров из Узбекистана: Хроника пожара.