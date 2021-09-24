Власти Томска назвали улицы, которые предполагается отремонтировать в 2022 году

Степень износа проезжей части является критерием для включения конкретной улицы в план ремонта на 2022 год. Фото: Ксения Высотина

В Томске сформирован перечень улиц для участия в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. Об этом сообщила городская администрация.

«В настоящее время муниципалитет планирует провести комплексный ремонт участков 11 магистралей», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра города по благоустройству Вячеслав Черноус уточнил, что еще порядка 30 улиц областного центра включены в предварительные планы на 2023-2024 годы.

В списке объектов на 2022 год, в том числе, значатся улицы Гагарина, Ивановского, Высоцкого, К. Маркса, Бирюкова, Сибирская, Герцена (от ул. Киевской до ул. Дзержинского.

Мы писали о том, что затянувшийся ремонт тепломагистрали на улице Герцена завершится не раньше следующего месяца - Движение между улицами Новгородской и Тверской в Томске возобновится к середине октября.

В перечень объектов на 2023-2024 пока включены участки улиц Новосибирской, Дальне-Ключевской, Лазарева, Ивана Черных.

- Ориентировочные планы по ремонту дорог в рамках нацпроекта сформированы с учетом целого ряда критериев, основные из которых - степень износа проезжей части и наличие маршрутов общественного пассажирского транспорта, - подчеркнул заместитель мэра города Вячеслав Черноус.