В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще два человека

62 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

24 сентября 2021 года стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 561 человека.

Также в Томской области выявлено 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 43 110 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 62 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 223 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,05. В коечном фонде свободно 23,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 21 379 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 828 пациентов скончалось, 15 828 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 376 374 человек, 202 273 скончались, 6 574 608 выздоровели.