Бизнесмен из Томской области заплатил 1 миллион рублей за нарушение экологического законодательства

Узнать о вынесении запрета на выезд за пределы РФ можно через портал «Госуслуги» в разделе «Судебная задолженность». Фото: Алексей ФОКИН

Крупный штраф оплатил бизнесмен в Томской области, чтобы избежать ограничений на выезд из страны. Об этом рассказали в региональном управлении ФССП.

«Стимулом к погашению долга послужило стремление должника выехать за границу», - говорится в сообщении приставов.

Индивидуальный предприниматель из села Зырянское занимается заготовкой леса. Бизнесмен нарушил экологическое законодательство, за незаконную рубку древесины суд приговорил его к серьезному штрафу. Сумма взыскания - 1 миллион рублей.

После того, как было возбуждено исполнительное производство, должник пришел в отделение судебных приставов по Зырянскому району. Бизнесмена беспокоило, вынесен ли в отношении него запрет на выезд за пределы РФ, поскольку это обстоятельство может помешать его планам поехать в отпуск на море.

В отделении судебных приставов по Зырянскому району подтвердили применение данной меры, а также разъяснили, что ограничением выезда алгоритм действий не ограничивается.

Так, предприниматель не сможет продать либо передать третьим лицам пять своих транспортных средств из-за запрета регистрации сделок в отношении автомобилей в ГИБДД. В случае, если задолженность не будет оплачена в ближайшее время, на один из внедорожников будет наложен арест.

Буквально через несколько дней после визита в ФССП, должник перечислил необходимую сумму в бюджет государства и предоставил приставам документ, подтверждающий оплату.