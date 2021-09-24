СибГМУ займется разработкой технологий для блокировки метастазов онкозаболеваний

Грант от министерства образования и науки – один из крупнейших в истории СибГМУ. Фото: Ксения Высотина

Министерство образования и науки России объявило победителей программы грантовой поддержки проектов и исследовательских программ по отдельным направлениям развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы. Пресс-служба администрации Томской области сообщила, что в числе победителей - Сибирский государственный медицинский университет, размер гранта составит более 260 миллионов рублей.

«8 федеральных округов и 35 регионов страны стали участниками конкурса, всего было подано 128 заявок», - говорится в сообщении.

В рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы поддержано 15 биоресурсных коллекций и 25 исследовательских программ. Общий объем финансирования составит более 10 миллиардов рублей.

-Основная цель программы – разработка и применение наиболее передовых генетических технологий для блокировки метастазов ключевых онкологических заболеваний,- уточнила проректор по научной работе и последипломной подготовке СибГМУ Ольга Федорова. Проектор добавила, что этот грант – один из крупнейших в истории университета.

В вузе также рассказали, что для решения поставленных задач в СибГМУ уже создана лаборатория генетических технологий, а также будет создан и оснащен уникальным оборудованием центр коллективного пользования «NanoString».