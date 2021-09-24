«Аэрофлот», возможно, продолжит сотрудничество с Томском

Решение об уходе с томского рынка двух крупных игроков не связано с реконструкцией взлетно-посадочной полосы, считает директор аэропорта «Томск» Антон Перфильев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Официальный комментарий относительно ухода с томского рынка «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» был озвучен сегодня. Директор аэропорта «Томск» Антон Перфильев заявил, что решение не связано с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Причина в снижении пассажиропотока.

- Эта тенденция идет не только по Томску, но и по другим городам. Думаю, «Аэрофлот» все же удастся вернуть, — сказал Перфильев.

Глава аэропорта особо подчеркнул, что ресурсов оставшихся авиакомпаний будет достаточно, чтобы справиться с пассажиропотоком воздушной гавани.

Напомним, с октября прекращает полеты в столицу из Томска авиакомпания «Уральские авиалинии». С ноября «Аэрофлот» отменяет два утренних рейса в Москву.

«КП-Томск» писала об изменениях в расписании авиаперевозчиков - Авиакомпанией «Аэрофлот» с ноября нельзя будет улететь рейсом Томск – Москва – Томск.

В свою очередь, заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный отметил, что авиакомпания «Уральские авиалинии» не сделала заявку на предстоящую зиму, но на данный момент ведутся переговоры по работе с Томском по летнему сезону.

Мы рассказывали сегодня о том, что буквально несколько дней остается до возвращения работы аэропорта имени Николая Камова в штатный режим работы -Томский аэропорт начнет работать штатно с 26 сентября.