Tele2 зафиксировал рост регистраций в книжном сервисе среди своих абонентов

Tele2 зафиксировал 30%-й рост регистраций в книжном сервисе по подписке MyBook среди своих клиентов летом 2021 года, об этом сообщили представители мобильного оператора.

Также уточняется, что в лидерах по количеству прочтений оказались книги о детской психологии и поведении. Например, среди которых исследовательская работа «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» семейного психолога Людмилы Петрановской.

Клиенты также проявили повышенный интерес к учебной литературе и произведениям из школьной программы. Среди художественных произведений наиболее востребованной оказалась аудиокнига романа Льва Толстого «Война и мир».

Tele2 поддерживает увлечение абонентов чтением и регулярно пополняет программу лояльности «Больше» предложениями от книжных сервисов. Это в том числе продукты с бесплатным тестовым периодом, скидки на подписку и кешбэк за купленные абонементы.