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Общество24 сентября 2021 7:35

Новый въездной знак «Томская область» установят возле аэропорта до января 2022 года

Приветственный указатель достигнет 17 метров и будет стоить 10 млн рублей
Ксения Высотина
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Дизайн въездного знака будет олицетворять Томскую область. Фото: 2ГИС

Дизайн въездного знака будет олицетворять Томскую область. Фото: 2ГИС

В Томске возле аэропорта появится новый въездной знак «Томская область», который установит компания "Фортис-групп", такая информация появилась на сайте госзакупок.

«Установка объекта архитектурно-художественного оформления "Въездной знак Томской области». Сроки завершения работ: 20 января 2022. Место выполнения работ: автомобильная дорога Томск – Аэропорт», - указано в описании закупки.

В проектной документации также указано, что указатель будет достигать 17.5 метров. Указана и начальная цена контракта – 10 млн рублей.

Дизайн въездного знака будет олицетворять Томскую область. На стойке будут присутствовать декоративные элементы из металла, которые будут имитировать деревянную резьбу. Знак будет установлен на бетонный фундамент.

Добавим, что компания ООО Производственно-строительная компания "Фортис-групп" зарегистрирована в Томске с 2013 года. Деятельность компании – постройка жилых и нежилых зданий, а также производство "прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий".