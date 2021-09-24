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Общество24 сентября 2021 7:02

В Томской области в Кривошеинском районе появилась первая мобильная стоматология

Такой комплекс рассчитан на прием 20 человек в день
Ксения Высотина
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Специалисты могут проводить практически все манипуляции, в том числе делать рентген-снимки.

Специалисты могут проводить практически все манипуляции, в том числе делать рентген-снимки.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области в Кривошеинском районе открыли первую передвижную стоматологию, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Первый мобильный стоматологический комплекс стоимостью 7 миллионов рублей поступил в Кривошеинскую районную больницу», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что стоматология рассчитана на прием около 20 человек в день. Первыми посетителями стали жители из села Новокривошеино. На очереди испытают стоматологию «на колесах» села Белосток, Никольск, Иштан и Пудовка.

Заместитель начальника облздрава по развитию Александр Таранов добавил, что в передвижном стоматологическом комплексе созданы все условия для оказания пациентам качественной стоматологической помощи. Специалисты могут проводить практически все манипуляции, в том числе делать рентген-снимки.

Добавим, что данный стоматологический комплекс открылся по программе национального проекта «Здравоохранение». В 2021 году по этой же программе поступит еще одна передвижная стоматология.