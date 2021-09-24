Председатель СК России Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Томске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области инициирована передача материалов проверки по факту нападения пациента на фельдшера скорой помощи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Материалы по избиению 22-летней девушки-фельдшера переданы СК РФ по Томской области, сообщили в ведомстве.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области инициирована передача материалов проверки по факту нападения пациента на фельдшера скорой помощи в городе Томске из органов дознания в Следственный комитет», - говорится в сообщении.

Делом также заинтересовался председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин. Он потребовал от руководителя следственного управления по Томской области Щукина А.В. в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований решить вопрос о возбуждении уголовного дела, такая информация появилась на сайте Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что напавшего на девушку-фельдшера привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Также были назначены необходимые экспертизы по факту причинения телесных повреждений.

Напомним, что в Томске в ночь на 23 сентября пьяный мужчина, которому оказывали неотложную медицинскую помощь, напал на фельдшера. Девушка уточнила, что у нее сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Также «КП-Томск» узнала подробности всей ситуации.