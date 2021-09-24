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Общество24 сентября 2021 6:33

Председатель СК России Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Томске

Полиция передала дело следователям
Ксения Высотина
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области инициирована передача материалов проверки по факту нападения пациента на фельдшера скорой помощи.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области инициирована передача материалов проверки по факту нападения пациента на фельдшера скорой помощи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Материалы по избиению 22-летней девушки-фельдшера переданы СК РФ по Томской области, сообщили в ведомстве.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области инициирована передача материалов проверки по факту нападения пациента на фельдшера скорой помощи в городе Томске из органов дознания в Следственный комитет», - говорится в сообщении.

Делом также заинтересовался председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин. Он потребовал от руководителя следственного управления по Томской области Щукина А.В. в кратчайшие сроки установить все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований решить вопрос о возбуждении уголовного дела, такая информация появилась на сайте Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что напавшего на девушку-фельдшера привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Также были назначены необходимые экспертизы по факту причинения телесных повреждений.

Напомним, что в Томске в ночь на 23 сентября пьяный мужчина, которому оказывали неотложную медицинскую помощь, напал на фельдшера. Девушка уточнила, что у нее сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Также «КП-Томск» узнала подробности всей ситуации.