В Томске остаются не закрытыми порядка 600 раскопок

«Водоканал» за 2021 год выполнил 1 164 раскопки и восстановил 1 100. А вот у «ТомскРТС» было выкопано 760 ям и 385 не закрыто, что больше половины. Фото: Ксения Высотина

В Томске на сегодняшнюю дату остается около 600 не закрытых раскопок, 340 из них уже просрочены, об этом сообщил заместитель мэра Вячеслав Черноус, когда выступал на комитете гордумы по городскому хозяйству.

-На 2021 год уже было 2 250 раскопок, не восстановленных – 589, из них -340 просрочены. Больше всех «кротами» выступает «Водоканал», но они, зато больше всех восстанавливают, - рассказал заммэра.

Черноус также отметил, что «Водоканал» за 2021 год выполнил 1 164 раскопки и восстановил 1 100. А вот у «ТомскРТС» было выкопано 760 ям и 385 не закрыто, что больше половины.

- Ресурсоснабжающие организации уже были оштрафованы на более чем 500 тыс. рублей, но в основном штрафы были за отсутствие ремонтных ограждений, - дополнил заммэра.

Напомним, что прокуратура Томска не раз назначала штраф ресурсоснабжающей организации «ТомскРТС» за нарушение сроков восстановления благоустройства.