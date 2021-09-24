Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 4:35

В Томской области жители Верхнекетского района пожаловались в соцсетях на плохую дорогу от Первомайского района до Белого Яра

Центр управления регионом обратился за комментарием к начальнику департамента транспорта и связи
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Верхнекетского района разместили в соцсетях обращение к региональным и районным властям с просьбой решить проблему с плохим состоянием участка дороги от границы с Первомайским районом до Белого Яра - это более 90 км. Фото: telegram-канал ЦУР

Жители Верхнекетского района разместили в соцсетях обращение к региональным и районным властям с просьбой решить проблему с плохим состоянием участка дороги от границы с Первомайским районом до Белого Яра - это более 90 км. Фото: telegram-канал ЦУР

Жители Верхнекетского района в Томской области начали жаловаться в соцсетях на плохое качество дороги от Первомайского района до Белого Яра. Такая информация появилась в telegram-канале ЦУРа.

«Жители Верхнекетского района разместили в соцсетях обращение к региональным и районным властям с просьбой решить проблему с плохим состоянием участка дороги от границы с Первомайским районом до Белого Яра - это более 90 км», - говорится в сообщении.

На видео опубликованным одним из местных жителей видны большие ямы и грязь, также колеса грузовых машин увязают в грязи. Также отмечается, что из-за плохой дороги увеличивается время прибытия экстренных служб.

ЦУР обратился за комментарием к начальнику департамента транспорта и связи Юрию Баеву.

- Разбитую дорогу в Верхнекетском районе от отдалённых посёлков Катайга и Степановка до райцентра отремонтируют в 2022 году. Мы готовимся объявить аукцион на поставку материалов, после чего с начала года начнется ремонт дороги, - рассказал Баев.

Начальник департамента транспорта и связи добавил, что кроме этого, субсидии муниципальному образованию на ремонт дорог местного значения будут увеличены на шесть миллионов.