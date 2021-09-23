На севере Томской области мужчина получил условный срок за незаконную рубку двух десятков сосен

"Черные лесорубы" в Томской области наращивают свою незаконную деятельность... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Парабельском районе Томской области суд вынес обвинительный приговор местному жителю по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что Парабельским районным судом Томской области признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений 48-летний местный житель. Следствие и суд установили, что весной текущего года на территории лесного массива урочища «Нарымское» Парабельского лесничества мужчина при помощи бензопилы срубил 21 сосну. Специалисты отмечают, что договора купли-продажи лесных насаждений у него не было. Нанесенный лесному фонду РФ ущерб превысил 200 тыс. рублей.

Сообщается, что суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с установлением обязанности ежемесячной регистрации в органах исполнения наказания.