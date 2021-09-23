Житель Стрежевого в Томской области не смог обмануть пристава и заплатил штраф

Мало кому сегодня удается обмануть судебных приставов... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель севера Томской области не хотел оплачивать административный штраф, попытался обмануть судебного пристава. Однако уловка не удалась. Спасая свой автомобиль, стрежевчанин оплатил долг. Об этом рассказала пресс-служба УФССП России по Томской области.

Региональное управление федеральной службы сообщает, что житель города Стрежевой был обязан по суду заплатить штраф за оскорбление в Интернете в размере 30 тыс. рублей, а также исполнительский сбор в бюджет РФ за неоплату долга. Сотрудники городского отделения судебных приставов выяснили, что мужчина владеет иномаркой Toyota RAV4. Они вызвали должника на прием, чтобы вручить требование о предоставлении машины для ареста.

В ходе разговора стрежевчанин заявил о том, что продал свой автомобиль уже давно. Однако был поставлен «слугами закона» перед фактом, что машина, на которой он приехал на беседу и которая стояла под окном, будет арестована. После этого житель северного города сразу пошел к терминалу, где оплатил и штраф, и сбор – так он спас свою иномарку.