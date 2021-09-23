Мэрия сообщает: в ближайшие дни проезд по проспекту Комсомольскому в Томске будет затруднен

Водителям на проспекте Комсомольском в Томске надо в ближайшие дни внимательно следить за знаками! Фото: Александр ГЛУЗ

В Томске в ближайшие дни – с 21 часа 24 сентября до 24 часов 26 сентября, – проезд автомобилей будет затруднен на участке проспекта Комсомольского от улицы Сибирской до переулка Мариинского, сообщает мэрия областного центра.

Сайт администрации Томска информирует, что в указанное время здесь будут работать бригады АО «ТомскРТС». Энергетики станут прокладывать тепловые сети к строящемуся административному зданию вблизи ТЦ «Изумрудный город». Важное уточнение: схема движения общественного транспорта на период проведения работ не будет изменена.

Заметим, что специалисты АО «ТомскРТС» приносят горожанам извинения за возникшие неудобства.