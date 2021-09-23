В Томской области принимают желающих 163 пункта вакцинации от COVID-19

Вакцинация от нового коронавируса в Томской обалсти продолжается... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области принимают пациентов, желающих поставить прививку, более 160 пунктов вакцинации от COVID-19, об этом сообщила 23 сентября пресс-служба администрации региона.

Интернет-портал администрации области информирует о том, в регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. В Томске, Северске и в других муниципалитетах для этого развернуты 163 пункта.

«В областном центре работают 34 пункта вакцинации, включая мобильные. Сельчане могут поставить прививку от коронавируса в районных больницах», говорится в сообщении.

Заметим, что прививку от новой коронавирусной инфекции уже поставили почти 300 тыс жителей региона.