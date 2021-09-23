Ребенок просил о помощи из окна многоэтажки в поселке Зональная станция Томского района

В Томске и Томском районе в последний месяц много хлопот с детьми и подростками. Фото: паблик "Регион-70" сети ВКонтакте

23 сентября в конце рабочего дня паблик «Регион 70» сети ВКонтакте разместил видеоролик, на котором видно, как ребенок просит о помощи из окна многоэтажного дома на улице Грачева, 1 поселка Зональная станция, это Томский район.

Видно, что на место приехали спасатели МЧС со спецтехникой и полицейские. Как проинформировали КП в Томске в пресс-службе УМВД региона, в дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступило сообщение о том, что с балкона 12 этажа дома по ул. Грачева, 1 кричит ребенок.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, 7-летний ребенок находился дома один. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении регионального управления полиции, размещенного в соцсетях.