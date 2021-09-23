Сотрудники томской Росгвардии задержали мужчину, который находился в розыске

34-летний мужчина был в розыске с 15 сентября этого года за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Фото: Росгвардия Томск

В Томске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в розыске с 15 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба Росгвардии.

«В вечернее время, находясь на маршруте патрулирования в Советском районе Томска, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на гражданина, который по всем признакам находился в состоянии алкогольного опьянения и внешне схожего по приметам, указанным в ориентировке от УМВД», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 34-летний мужчина был в розыске с 15 сентября этого года за умышленное причинение легкого вреда здоровью. На данный момент сотрудники Росгвардии задержали преступника и передали его сотрудникам полиции.