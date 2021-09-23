В Томске на ремонт тротуаров по ул. Яковлева и Красноармейская понадобились дополнительные бригады

Сейчас ремонт тротуаров на участках ул. Яковлева и Красноармейской от Пушкина до Сибирской выполняют семь бригад, которые убирают старый асфальт, выравнивают основание и укладывают плитку. Фото: Ксения Высотина

В Томске на ремонт тротуаров по ул. Яковлева и Красноармейская вывели дополнительные бригады, сообщает telegram-канал мэрии Томска.

«По настоянию мэрии, на эти объекты подрядчики дополнительно вывели четыре рабочие бригады. Сейчас ремонт тротуаров на участках ул. Яковлева и Красноармейской от Пушкина до Сибирской выполняют семь бригад, которые убирают старый асфальт, выравнивают основание и укладывают плитку», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Вячеслав Черноус отметил, что на участке от Сибирской до Пушкина работы ведутся так, что с одной из сторон улиц всегда остается путь для людей. Это делается для того, чтобы томичи могли беспрепятственно пройти в необходимом направлении.

В мэрии уточнили, что ремонтные работы по ул. Яковлева и Красноармейской выполняются компаниями «Армстрой», «СибСтройНова» и «Интерстрой».

Напомним, что ремонт тротуаров идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По мнению и.о. мэра Ратнера, пешеходную часть не ремонтировали около 40 лет.