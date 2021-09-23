Пьяного мужчину, напавшего на фельдшера в Томске, привлекли к административной ответственности

Назначены необходимые экспертизы по факту причинения телесных повреждений. Фото: Ксения Высотина

В Томске сотрудники полиции задержали местного 35-летнего жителя, который напал на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В результате слаженных действий стражей порядка, нападавший, 1986 года рождения, задержан и доставлен в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что напавшего на девушку-фельдшера привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Также назначены необходимые экспертизы по факту причинения телесных повреждений.

Напомним, что в Томске в ночь на 23 сентября пьяный мужчина, которому оказывали неотложную медицинскую помощь, напал на фельдшера. Девушка уточнила, что у нее сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4450942/