На вокзале Томск - 2 полиция задержала продавца фальшивых швейцарских часов

Томич купил крупную партию часов на одном из сайтов в интернете, а позже продавал их. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томске на вокзале сотрудники полиции задержали местного 20-летнего жителя, которых торговал фальшивыми швейцарскими часами. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Во время демонстрации злоумышленником одному из покупателей нескольких экземпляров наручных часов, с логотипом одного из швейцарских брендов, сотрудники транспортной полиции задержали продавца контрафакта и изъяли у него из рюкзака еще больше десятка экземпляров наручных часов», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что томич купил крупную партию часов на одном из сайтов в интернете, а позже продавал их. В каких-либо договорных отношениях с правообладателем марки часов он не состоял.

Добавляется, что владельцу прав на товарный знак причинен ущерб на сумму 2 400 000 рублей.

На данный момент в отношении 20-летнего томича возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.