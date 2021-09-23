В Томске начался капитальный ремонт лестницы от пер. Карповский до ТГАСУ

Проход по данному лестничному спуску будет закрыт до 15 октября. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в среду, 22 сентября, начался капитальный ремонт лестницы, расположенной по пер. Карповскому, сообщает telegram-канал мэрии Томска.

«22 сентября по многочисленным просьбам жителей подрядная организация администрации Октябрьского района Томска приступила к выполнению работ по капитальному ремонту лестницы по пер. Карповскому, 28 в рамках городской программы благоустройства», - говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что проход по данному лестничному спуску будет закрыт до 15 октября.

Администрация также принесла извинения томичам за доставленные неудобства на период ремонта.