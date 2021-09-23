Как сибирякам защитить свои накопления от инфляции

На примере вклада «Любимый» Банка «Левобережный» разберем, какими еще преимуществами обладают вклады.

Высокая ставка. Банк предлагает ставку 7,75% годовых при размещении средств на 2 года клиентам, которые:

- открывают вклад в интернет-банке/мобильном приложении BL-online;

- или получают пенсию в Банке «Левобережный». Если пенсионер не является клиентом банка, он может перевести сюда пенсию и оформить вклад в офисе.

При размещении 250 000 рублей ваш доход составит почти 40 000 рублей.

Сумма вклада - от 50 000 рублей. Срок - 367, 540 или 730 дней.

Выбор способа размещения. Если вы еще не на пенсии или не хотите открывать вклад онлайн, вы можете разместить средства в офисах под 6,75 - 7,5% годовых в зависимости от срока вклада. При размещении 250 000 рублей через год вы заработаете почти 17 000 рублей.

Ежемесячное начисление процентов с возможностью их снятия.

Начисление процентов на остаток. Проценты по вкладу можно перечислять на счет с дебетовой картой, по которому начисляется 2,75% на остаток средств по счету «Практичный» и 3,5% - «Пенсионная карта». А если оплачивать картой покупки, вам будет возвращаться до 5% от суммы чека.

Надежность. Банк - участник федеральной программы обязательного страхования вкладов. Все его вкладчики вправе вернуть до 1,4 миллиона рублей при наступлении страхового случая.

Открыть вклад можно в интернет-банке, приложении или офисах:

- Томск, Совпартшкольный пер., 13; Иркутский тракт, 26

- Асино, ул. Советская, 30

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