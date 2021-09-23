Томская полиция изъяла плачущего младенца из антисанитарных условий

На сегодняшний день, ребенок изъят из семьи и передан в специализированное учреждение для детей. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске в среду, 22 сентября, в полицию поступило обращение о том, что по ул. Загорной в доме слышны крики, а также громкий плач ребёнка. После прибытия сотрудников ребенка изъяли из семьи, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. В ходе проверки установлено, что в одной из квартир указанного дома проживает женщина с полугодовалым ребенком, при этом, во время беседы 44-летняя женщина вела себя нервно и агрессивно, не могла ясно выражать свои мысли и четко отвечать на поставленные вопросы», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что после осмотра квартиры, было установлено, что девочка проживает в антисанитарных условиях, а также в доме нет необходимых для нее продуктов питания.

На сегодняшний день, ребенок изъят из семьи и передан в специализированное учреждение для детей. Сейчас девочка здорова и ничего не угрожает ее жизни.

Также решается вопрос о привлечении законного представителя к административной ответственности по части.