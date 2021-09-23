В Томске на Сибирской, Комсомольском и в Кузовлево построят новые дома

Общая площадь этих территорий составляет порядка 150 га с ожидаемым вводом жилья 500 тыс. кв. м. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске могут появиться новые дома на Сибирской, Комсомольском и в Кузовлево. Высотки появятся за счет пополнения земельного фонда территорий, где на данный момент находятся аварийные частные дома. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«В среднесрочной перспективе (3-4 года) земельный банк пополнится участками, в настоящее время застроенными аварийным фондом и частным сектором, в частности, в мкр. Черемошники, к югу от мкр. Радонежский, в районе ул. Сибирской, пр. Комсомольского и не только. Общая площадь этих территорий составляет порядка 150 га с ожидаемым вводом жилья 500 тыс. кв. м.», -говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что помимо этих участков в перспективном плане планируется вовлечь в оборот территорию Промышленного тракта в районе Кузовлево. Там будет задействовано около 10 га с выходом жилья 60 тысяч кв. м с учетом строительства в его границах социальных и обслуживающих объектов.

Отмечается, что также в земельный банк города входят участки, находящиеся в частной собственности. Планируется освоить под жилье порядка 77 га, постройка может занять около 460 тысяч кв. м.

Добавим, что в 2021 году под многоквартирное жилищное строительство сформировано уже 12 земельных участков общей площадью 12,1 га.