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Общество23 сентября 2021 8:30

Томичам предлагают придумать дизайн нового уличного знака

Указатель поможет найти комфортный путь для движения маломобильным жителям города
Елена Андреева
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Появление специального знака облегчит жизнь маломобильных томичей.

Появление специального знака облегчит жизнь маломобильных томичей.

Фото: Иван Макеев

На улицах Томска появится ориентир для людей с ограниченными возможностями и для родителей с колясками, сообщила городская администрация.

«Знак сориентирует маломобильных горожан, где самый удобный для них путь», - говорится в сообщении.

Томичам предлагают принять участие в конкурсе дизайна нового знака. До 7 октября все желающие могут прислать свое изображение знака на электронную почту infopol@admin.tomsk.ru или в личных сообщениях в официальной группе администрации в ВК.

Формат изображения может быть любым, важно указать имя и телефон для связи.

Идея «ориентира» для маломобильных горожан принадлежит главе Российских студенческих отрядов Михаилу Киселеву, эта тема обсуждалась во время обходов улиц Томска, рассказали в мэрии. После травмы глава Российских студенческих отрядов передвигается на инвалидной коляске, он заявил, что человек с коляской далеко не всегда знает – где ближайший пандус, а где удобные покатые спуски. Появление специального знака могло бы облегчить жизнь маломобильных томичей.

Горожанам предлагают придумать лаконичный и информативный дизайн нового знака.

Все работы сначала оценит жюри, а самый эффектный вариант выберут томичи, проголосовав в социальных сетях.

Итоги конкурса станут известны 18 октября. Авторский знак появится на центральных улицах города.