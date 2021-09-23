В Томске пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи

«Комсомолка» пытается выяснить подробности нападения.

В Томске в ночь на 23 сентября пьяный мужчина, которому оказывали неотложную медицинскую помощь, напал на фельдшера. Сообщила «КП-Томск» 22-летняя пострадавшая Анжелика Акентьева.

-Во время осмотра внутри автомобиля «скорой» пациент вдруг начал вести себя агрессивно, кидал медицинские сумки и аппаратуру, потом схватил меня за волосы и ударил об дверь машины, - рассказала фельдшер.

Анжелика уточнила, что у нее сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Также в telegram-канале облздрава появился комментарий главного врача станции скорой медицинской помощи Валерия Родионова.

- Анжелика Камильевна работает на станции с августа 2020 года. За короткое время работы у нее уже большое количество положительных отзывов пациентов, она всегда доброжелательна и вежлива в общении как с пациентами, так и коллегами. Весь коллектив станции скорой помощи возмущен случившимся. Надеемся, что такое поведение со стороны нападавшего не останется безнаказанным, - сказал главврач.

Ранее «КП-Томск» уже рассказывала историю о работе Анжелики на «скорой», но тогда еще девушка и не подозревала, что с ней может произойти такой инцидент.

Добавим, что «Комсомолка» пытается выяснить подробности нападения.