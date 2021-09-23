Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения

Детские часы - это не просто стильный аксессуар для ребенка, но и надежный помощник для родителей.

Tele2 предлагает скидку на детские умные часы и смарт-браслет для людей пожилого возраста при покупке SIM-карты в салонах связи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

-Клиенты Tele2 могут приобрести по выгодной цене смарт-часы для детей или специальный браслет для людей старшего возраста. Чтобы получить скидку в размере 790 рублей, вместе с гаджетом нужно приобрести SIM-карту с тарифом «Интернет для вещей» и услугой «Годовой контракт». Акция проходит в салонах связи Tele2 во всех регионах присутствия оператора и продлится до 31 декабря 2021 года. В программе участвуют более пяти моделей детских часов, а также смарт-браслет для пожилых людей, - рассказали представители мобильного оператора.

Детские часы - это не просто стильный аксессуар для ребенка, но и надежный помощник для родителей. В функционале многих моделей часов есть опция создания геозон, кнопка SOS, аудиомониторинг окружающей обстановки, возможность узнать историю перемещения ребенка. Поддержка навигационных систем позволит родителям с высокой точностью определять местоположение детей. Смарт-часы совместимы с устройствами, работающими под управлением операционных систем Android и iOS. Взрослым нужно лишь скачать на свой смартфон специальное мобильное приложение от производителя. Взрослые смогут узнать не только о местоположении ребенка, но и о его самочувствии, а с помощью трекера шагов оценить уровень физических нагрузок за день.

Помимо этого, клиенты компании могут позаботиться и о здоровье близких старшего возраста, купив им умный браслет, который удаленно может измерить пульс и отслеживать геолокацию. Гаджет простой и понятный в использовании для пожилых людей. Они смогут позвонить или отправить голосовое сообщение, нажав всего одну кнопку.

Исследование мобильного оператора показало, что по итогам второго квартала 2021 года продажи smart-часов выросли почти в три раза, на 170%. Устройства все чаще приобретают родители для детей как альтернативу или дополнение к смартфону. Также гаджет покупают для людей старшего поколения, чтобы позаботиться об их здоровье и безопасности.