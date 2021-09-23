Подростка, ушедшего из дома в Зырянском районе, нашли в Томске

Полиция поблагодарила всех неравнодушных горожан и представителей СМИ за помощь в поисках мальчика. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сотрудники полиции установили местонахождение подростка, ушедшего из дома в Зырянском районе Томской области, сообщили в ведомстве.

«В ходе розыскных мероприятий оперативниками установлено местонахождение несовершеннолетнего мальчика», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В полиции уточнили, что юношу нашли в Томске.

Полиция поблагодарила всех неравнодушных горожан и представителей СМИ за помощь в поисках.

Что касается дальнейшей судьбы подростка, сначала он будет доставлен в ОМВД по Зырянскому району, а затем передан законным представителям.

«КП-Томск» в среду рассказывала о том, что в дежурную часть по Зырянскому району поступило сообщение о том, что 12 сентября ушел из дома в селе Красноярке и не вернулся несовершеннолетний юноша - В Томской области ищут 16-летнего подростка.