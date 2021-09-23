Прививку от гриппа в Томской области поставили более 42 тысяч человек

В областном центре работают мобильные пункты вакцинации от гриппа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прививку от гриппа в Томской области поставили 42 892 человека. Вакцинация в регионе началась три недели назад, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Вакцинация проводится отечественными препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». В начале сентября в регион поступило 230 410 доз этих препаратов», - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, свыше 7 миллионов россиян уже сделали прививку от гриппа. Это 4,97% от численности населения страны.

В Томской области привиться от гриппа можно, как в поликлиниках по месту прикрепления, так и в мобильных пунктах вакцинации.

В Томске мобильные пункты расположены, в том числе, в крупных торговых центрах, в отделениях МФЦ «Мои документы» на пр. Фрунзе, 103д и на ул. Пушкина, 63/5. Еще один мобильный пункт находится в областной библиотеке им. А. С. Пушкина, на ул. К. Маркса, 14.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о превышении порога по уровню заболеваемости ОРВИ в десятках российских субъектах.

- Хочу сказать, что растут показатели по сезонным вирусным заболеваниям в 61 регионе на данный момент, это достаточно много, — сообщила Попова.

Главный санитарный врач страны также отметила, что оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.