Поселок Ключи в Томске 23 сентября останется без света

Объявления о плановых отключениях должны быть размещены на входных дверях подъездов многоквартирных домов.
Фото: Артем КИЛЬКИН
О плановом отключении электричества в Томске сообщают «Горсети».
«Около 50 домов в поселке Ключи останутся без света с 9.00 до 20.00», - говорится в сообщении на сайте компании.
Отключения коснутся также домов в Томске на улицах Усть-Керепеть, Бирюкова, Клюева, Обручева.
Полный список адресов, попадающих под отключение, можно увидеть на сайте компании "Горсети".
Телефон диспетчерской службы компании - 999-908.
Объявления о плановых отключениях должны быть размещены на входных дверях подъездов многоквартирных домов.
Информацией о плановых отключениях обладает УК или ТСЖ.