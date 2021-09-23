Поселок Ключи в Томске 23 сентября останется без света

Объявления о плановых отключениях должны быть размещены на входных дверях подъездов многоквартирных домов. Фото: Артем КИЛЬКИН

О плановом отключении электричества в Томске сообщают «Горсети».

«Около 50 домов в поселке Ключи останутся без света с 9.00 до 20.00», - говорится в сообщении на сайте компании.

Отключения коснутся также домов в Томске на улицах Усть-Керепеть, Бирюкова, Клюева, Обручева.

Полный список адресов, попадающих под отключение, можно увидеть на сайте компании "Горсети".

Телефон диспетчерской службы компании - 999-908.

Объявления о плановых отключениях должны быть размещены на входных дверях подъездов многоквартирных домов.

Информацией о плановых отключениях обладает УК или ТСЖ.