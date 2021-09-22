Поисковики из Томска подняли останки 36 солдат по время работы в Новгородской области

Поисковики продолжают свою важную и нужную работу. Фото: сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области

В Новгородской области завершилась десятая экспедиция поискового отряда «Сибиряк», который является структурным подразделением Томской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», об этом сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Специалисты информируют о том, что поисковый отряд, в состав которого водят 9 человек, проводил поисковые работы на месте бывшей деревни Рыкалово Парфинского района на берегу реки Пола. В этих местах в августе 1941 года проходила линия обороны дивизий народного ополчения. А позже, зимой 1942 - 1943 годов, здесь шли активные наступательные действия стрелковых дивизий Северо-Западного фронта.

Пресс-служба отмечает, что поисковые работы прошли в Демянском районе, где ранее уже шли работы по поиску и подъему останков воинов Великой Отечественной. В одной из воронок были обнаружены останки тридцати солдат и одной медсестры. Также были подняты санитарные принадлежности, одноразовые перевязочные пакеты, пробирки с различным содержимым, по-видимому, для обработки ран, а также, именная ложка с надписью «ЛИЗА». Вместе с останками солдат было обнаружено множество подсумков с боеприпасами.

Кроме того, по солдатскому медальону было установлено одно из имен павших – Захарий Иосифович Щусь, 1904 года рождения. «Призван Александровским РВК, Сталинская (ныне Донецкая) обл., Александровский р-н. Место проживания: г. Краматорск», – сообщается в записке. Данная информация помогла установить и разыскать родственников солдата.