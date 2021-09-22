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Недвижимость22 сентября 2021 16:33

В Томске из-за аварийных работ без отопления остаются детский сад, школа и два лицея

273 социальных объекта города уже подключены к теплоснабжению
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Первыми в Томске тепло всегда получают учреждения, где находятся дети!

Первыми в Томске тепло всегда получают учреждения, где находятся дети!

Фото: Евгения ГУСЕВА

На сегодняшний день в Томске подключены к теплоснабжению 273 социальных объекта, об этом 22 сентября сообщила пресс-служба администрации областного центра.

Мэрия города информирует о том, что пока без отопления остается два корпуса детского сада №4, а также школа №47, Гуманитарный лицей и лицей №51. Там отсутствие тепла связано с аварийными работами, они будут окончены в ближайшее время.

Кроме того, уже подключены к теплу 34 учреждения культуры и 28 спортивных учреждений. На ряде объектов идут подготовительные и ремонтные работы.