В Томске из-за аварийных работ без отопления остаются детский сад, школа и два лицея

Первыми в Томске тепло всегда получают учреждения, где находятся дети! Фото: Евгения ГУСЕВА

На сегодняшний день в Томске подключены к теплоснабжению 273 социальных объекта, об этом 22 сентября сообщила пресс-служба администрации областного центра.

Мэрия города информирует о том, что пока без отопления остается два корпуса детского сада №4, а также школа №47, Гуманитарный лицей и лицей №51. Там отсутствие тепла связано с аварийными работами, они будут окончены в ближайшее время.

Кроме того, уже подключены к теплу 34 учреждения культуры и 28 спортивных учреждений. На ряде объектов идут подготовительные и ремонтные работы.