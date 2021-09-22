Хозяйства в Томской области убрали с полей более 60% урожая зерновых

До конца октября, до снега, аграрии должны убрать весь урожай с полей Томской области! Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Аграрии региона намолотили 283,6 тыс тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 102 тысячи гектаров, что составляет 61,6% от плана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что с полей убраны все озимые – рожь, пшеница и тритикале. Хозяйства завершают уборку гороха и ячменя. Пока только на 50% сжаты яровая пшеница и овес.

Заметим, что лидером уборочной кампании является самый южный район области – Кожевниковский. А вот самую высокую урожайность в регионе – 34,4 ц/га – показывает Шегарский район.