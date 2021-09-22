Томская область признана лидером по формированию кадрами научных рот

Осенний призыв в армию в 2021 году начинается 1 октября и закончится 31 декабря. Фото: Мария ЛЕНЦ

Определено количество томичей, которые в начавшийся призыв, отправятся служить в научные роты. Об этом было заявлено в среду, 22 сентября, на заседании региональной призывной комиссии в администрации Томской области.

- Томская область традиционно входит в число лидеров в стране по формированию кадрами научных рот, - сообщил военный комиссар региона Сергей Егерь.

До конца 2021 года на службу в такие армейские подразделения будут направлены 15 томичей с высшим образованием, которые уже прошли специальный отбор.

План призыва для Томской области был озвучен ранее - с 1 октября до 31 декабря 2021 года служить отправятся 850 человек, годных к срочной службе в армии.

В осенний призыв 2020 года — с 1 октября по 31 декабря — ряды российской армии пополнили почти 700 «срочников» из Томской области.

Первые научные роты Вооруженных сил РФ были созданы в соответствии с решением президента от 17 апреля 2013 года. Их главная цель – решение конкретных научно-прикладных задач для укрепления обороноспособности страны. Научные роты формируются на базе научно-исследовательских учреждений и высших военно-учебных заведений Минобороны России и состоят из наиболее одаренных выпускников вузов, которые проходят военную службу по призыву.

«КП-Томск» уже писала о призывной кампании - 2021 - В Томске более 800 молодых парней отправятся на службу в армию в осенний призыв.