Томск должен сдать проект границ исторического поселения в министерство культуры к декабрю

Проект границ исторического поселения Томска разрабатывается с 2016 года. Фото: Ксения Высотина

В начале декабря этого года Томск должен представить окончательный вариант проекта границ исторического поселения в министерство культуры. Эта информация была озвучена на заседании комитета по архитектуре думы города.

-Разработчику дали срок до начала декабря 2021 года представить окончательный вариант проекта, согласованный с местной властью, и отправить на рассмотрение ФНМС (Федеральный научно-методический совет по культурному наследию при Министерстве культуры) с тем, чтобы он внес коррективы и выпустил документ для утверждения и оформления приказа,-заявила Мария Бокова - председатель совета Томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Бокова также отметила, что в Минкультуре намерены закрыть этот вопрос до конца года.

Между тем, по данным городского департамента архитектуры, проект не доработан. Так, открытым остается спор о включении в проект границ объектов, которые являются частной собственностью. Чиновники, тем не менее, говорят о том, что видят возможность прийти к компромиссу.

Томск получил статус исторического поселения еще в 1990 году, однако до сих пор не обозначены границы исторического поселения. Это важно при принятии решений о развитии и сохранении исторической части областного центра.