Движение между улицами Новгородской и Тверской в Томске возобновится к середине октября

Работы по капитальному ремонту тепломагистрали № 2Г продолжаются. Фото: Ксения Высотина

Не позднее 15 октября планируется завершить работы по реконструкции участка тепломагистрали на улице Герцена от Новгородской до Тверской. В эти же сроки для движения машин откроют проезжую часть. Об этом сегодня «КП-Томск» сообщили в пресс-службе компании «ТомскРТС».

«Подрядная организация, выполняющая работы по реконструкции участка тепломагистрали на улице Герцена, планирует завершить работы по восстановлению благоустройства на этом объекте не позднее 15 октября, после чего проезжая часть будет открыта для движения транспорта», - говорится в сообщении.

Напомним, участок Герцена для движения был закрыт еще летом, а именно, 7 августа. Тогда же прозвучали официальные заявления «ТомскРТС» и мэрии города о том, что бригады АО «ТомскРТС» ведут работы по капитальному ремонту тепломагистрали № 2Г с полной заменой изношенной строительной части и трубопровода.

Открыть для движения Герцена между Новгородской и Тверской обещали 10 сентября. Реконструкция продолжается, автомобилисты микрорайона изучили все возможные пути объезда закрытого участка.