В Томской области ищут 16-летнего подростка

В полиции сообщили приметы ушедшего из дома подростка: среднего роста, худощавого телосложения, волосы темные. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сотрудники полиции в Томской области устанавливают местонахождение без вести пропавшего жителя Зырянского района, подростка 2005 года рождения.

«22 сентября 2021 года в дежурную часть ОМВД по Зырянскому району поступило сообщение о том, что 12 сентября текущего года в дневное время ушел из дома в селе Красноярке и в настоящее время не вернулся несовершеннолетний Красноперов Иван, 2005 года рождения»,-говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В полиции сообщили приметы ушедшего из дома подростка: среднего роста, худощавого телосложения, волосы темные.

Был одет в кофту серого цвета с капюшоном, штаны спортивные черного цвета с вставками желтого и красного цвета, кроссовки черного цвета с полосками красного и синего цвета.

Ребенок предположительно может находиться в городе Томске, уточнили также в УМВД.

Томичей, которые располагают информацией о местонахождении без вести пропавшего юноши, просят обратиться в УМВД по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102) или в ОМВД по Зырянскому району по телефону- 8-952-888-02-48.