Подозрительный сверток возле корпуса СибГМУ в Томске прервал учебный процесс

Студентам и педагогам довольно быстро разрешили вернуться в здание.
Фото: Анастасия Осипова
Подозрительный сверток нарушил привычный уклад дня в биокорпусе СибГМУ. Преподаватели, студенты и сотрудники были эвакуированы сегодня, 22 сентября, из здания на Учебной, 39. На месте работала полиция.
В пресс-службе вуза «КП-Томск» рассказали следующее - «На лавочке возле Биокорпуса СибГМУ был обнаружен неопознанный сверток. Управлением комплексной безопасности СибГМУ была вызвана полиция и, согласно инструкциям, организовано ограждение подозрительного объекта и произведена эвакуация людей из здания».
В пресс-службе также уточнили, что студентам и педагогам довольно быстро разрешили вернуться в здание.
В пресс-службе УМВД по Томской области пока никаких деталей утреннего происшествия не раскрыли.