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Происшествия22 сентября 2021 10:21

Подозрительный сверток возле корпуса СибГМУ в Томске прервал учебный процесс

Студентов и преподавателей эвакуировали
Елена Андреева
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Студентам и педагогам довольно быстро разрешили вернуться в здание.

Студентам и педагогам довольно быстро разрешили вернуться в здание.

Фото: Анастасия Осипова

Подозрительный сверток нарушил привычный уклад дня в биокорпусе СибГМУ. Преподаватели, студенты и сотрудники были эвакуированы сегодня, 22 сентября, из здания на Учебной, 39. На месте работала полиция.

В пресс-службе вуза «КП-Томск» рассказали следующее - «На лавочке возле Биокорпуса СибГМУ был обнаружен неопознанный сверток. Управлением комплексной безопасности СибГМУ была вызвана полиция и, согласно инструкциям, организовано ограждение подозрительного объекта и произведена эвакуация людей из здания».

В пресс-службе также уточнили, что студентам и педагогам довольно быстро разрешили вернуться в здание.

В пресс-службе УМВД по Томской области пока никаких деталей утреннего происшествия не раскрыли.