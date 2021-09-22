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Происшествия22 сентября 2021 9:36

Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Томске

Требуется помощь очевидцев дорожно-транспортного происшествия
Елена Андреева
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Ребенка с места ДТП увезли в больницу для осмотра.

Ребенка с места ДТП увезли в больницу для осмотра.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

ДТП, в котором пострадала 9-летняя девочка, произошло в среду, 22 сентября, в Октябрьском районе Томска. Требуется помощь свидетелей этого инцидента, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Сегодня около 11 часов 15 минут на улице Новосибирской, 8, автомобилем Opel Mokka, под управлением мужчины, 1949 года рождения, совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода»,-говорится в сообщении ГИБДД.

По предварительным пока данным, девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка увезли в больницу для осмотра.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться в ГИБДД, на Иркутский тракт, 79, или позвонить в дежурную часть по телефону - 66-44-22.

Томская Госавтоинспекция также призывает водителей избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.