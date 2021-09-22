Юных томичек приглашают на конкурс талантов «Принцесса Сибири»

«Принцесса Сибири» - не конкурс красоты, а проект, посвященный детским талантам. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Продолжается первый этап конкурса «Принцесса Сибири». С 1 сентября по 11 октября идет онлайн кастинг, затем состоится кастинг в режиме офлайн, далее – полуфиналы и финал, сообщили организаторы проекта.

«Стать участницей «Принцессы Сибири» могут девочки в возрасте от 7 до 13 лет»,-говорится в сообщении.

Организаторы подчеркивают, это не конкурс красоты, речь идет именно о проекте талантов. Девочкам помогут подготовить вокальные и танцевальные номера.

Финал конкурса "Принцесса Сибири" в этом году намечен на 27 ноября, пройдет он на сцене томского театра драмы.

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«Остров мечты» — это тематический парк развлечений в Москве. Открылся он совсем недавно, в феврале 2020 года, но уже признан крупнейшим в Европе.