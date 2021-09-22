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Происшествия22 сентября 2021 8:35

Несколько часов пожарный расчет тушил возгорание в поселке Шпалозавод Парабельского района

Сгорели жилой дом, веранды и гараж
Елена Андреева
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На то, чтобы справиться с огнем, потребовалось несколько часов.

На то, чтобы справиться с огнем, потребовалось несколько часов.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Жилой дом и надворные постройки сгорели в поселке Шпалозавод Парабельского района. Люди не пострадали, сообщили в региональном управлении МЧС.

«В поселке Шпалозавод, на ул. Заозерной, горел 2-квартирный брусовой жилой дом с двумя дощатыми верандами», - говорится в сообщении.

На то, чтобы справиться с огнем, потребовалось несколько часов. По данным МЧС, о пожаре стало известно в 2.40 ночи, полностью ликвидировать возгорание удалось в 7.31.

В результате пожара обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи. Кроме того, сгорели надворные постройки.

Площадь пожара составила 270 квадратных метра. Причина возгорания устанавливается.

В ликвидации пожара были задействованы 5 человек и 1 единица техники,-уточнили в пресс-службе управления МЧС по Томской области.