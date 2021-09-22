В Томской области в Чаинском районе мужчина сядет в тюрьму на четыре года за то, что ударил ножом своего друга

В ходе внезапно возникшей ссоры гость в ответ на оскорбления и нецензурную брань в свой адрес кухонным ножом ударил потерпевшего в область живота. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области в Чаинском районе местный 32-летний житель сядет в тюрьму за то, что ударил ножом своего друга. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В июне 2021 года мужчина употреблял спиртные напитки в квартире своего знакомого. В ходе внезапно возникшей ссоры гость в ответ на оскорбления и нецензурную брань в свой адрес кухонным ножом ударил потерпевшего в область живота», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы уточнили, что подсудимый признал вину частично. Он сказал, что не преследовал умысла на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы.